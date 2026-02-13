ROSA HOELGER – Fuer immer Gummistiefel

„Bist du zu Hause? Kann ich komm’n und seh’n, wer mich mag?“, fragt ROSA HOELGER auf ihrem ersten Album mit voller Bandunterstützung. Ich denke, wenn die angesprochene Person zu Hause ist, dann wird die Liedermacherin mit Sicherheit vielen Menschen begegnen, die sie mögen. Spätestens, wenn sie ihnen „Ich will Sterne sehn“ vorspielt, denn wer sich hier nicht zumindest im Takt wippend zum Song bewegt, dürfte wohl aus Stein sein.

ROSA HOELGER hat Wünsche ans Leben und de möchte sie sich am liebsten selbst erfüllen, sie erzählt uns von Geheimnissen, Erfahrungen, Plänen und Jogginghosentagen, an denen keine anderen Menschen zu uns passen – und man kann mit den allermeisten Dingen „relaten“, wie man wohl so neudeutsch sagt. Dabei changiert die Band zwischen balladesken Blue-Note-Momenten („Gute Seele“), Mitsingkrachern („Ich will Sterne sehn“), jazzigen und hymnischen Momenten sowie wirklich ulkigen Nummern („Wow, du bist ein Mensch mit Ambitionen“).

Grob gesagt könnte man „Fuer immer Gummistiefel“ als eine Mixtur aus ELEMENT OF CRIME, JOINT VENTURE und CHRISTIANE RÖSINGER bezeichnen, aber glaubt mir, hier steckt viel zu viel drin, um alle Bezüge zu benennen – und wozu auch, wenn die Musik und die Texte doch so schon für sich sprechen.

Hinzu kommen noch illustre Gäste wie DOTA KEHR, die dem Muffin noch die Streusel geben … oder so ähnlich. In jedem Fall muss und darf man sagen: „Fuer immer Gummistiefel“ ist ein abwechslungsreich-spannendes Liedermacheralbum mit der Tendenz zu viel mehr. Die Band tut ROSA HOELGER richtig gut, das ist zu konstatieren, sie macht die Musik noch stärker, ohne den Fokus auf die Lyrics zu verlassen.

Sind wir doch ehrlich, irgendwie waren diese Zeiten doch auch schön:

„Und ich bleib‘ für immer in diesem 9qm-Zimmer wohnen. Und ich koch‘ mir wieder irgendwas aus zwei Dosen Kidneybohnen.“ Oder?

Meine Bewertung