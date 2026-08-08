RATSALAD – Pest From The West

Manchmal hört man einen Song und muss sofort an eine andere Band denken. So ging es mir mit dem Opener „Art School Dropout“, der mich sofort an die Grunge Band HAMMERBOX erinnert, die 1993 mit „Numb“ ein Album voller Hits raus brachten, aber dennoch nie den Durchbruch schafften und wohl nur noch wenigen ein Begriff sein dürfte. Aber wenn wir schon bei Hits sind, die finden sich auch auf „Pest From The West“, dem neuen Album der australischen Band RATSALAD. Gerade „Bike Beach Pub“ und „FIIDC“ können auf jedem Punkrock Mix Tape bestehen. Das Ganze ist dabei immer genug rotzig, um nicht ins Seichte abzurutschen (auch wenn es manchmal ein wenig nach US College Rock klingt). Und gesellschaftskritische Songtexte laden nur dazu ein, die Faust in die Luft zu recken. Dazu kommen wichtige Themen wie z.B. Mobbing in „Bullying=Shit“. Eigentlich spricht also alles für ein tolles und rundes Album. Und für manche mag das auch zutreffen, aber mir fehlt dann doch noch das gewisse Etwas oder manchmal auch einfach mehr Abwechslung um mehr als 3,5 Sterne zu vergeben. Aber was ich unbedingt nachholen muss, ist die Band live zu sehen. Online findet man dazu einige kurze Zusammenschnitte, wo die Band so richtig abgeht. Das sieht nach verdammt guter Laune aus!

Meine Bewertung