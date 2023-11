MØRSCH – Hohldrehung

Welch ein Zufall – da hatte ich letztens beim Umsortieren des Plattenregals nach längerer Zeit mal wieder das erste MØRSCH-Album „Ragequit/Reality“ in der Hand und habe mich gefragt, was aus der Band eigentlich geworden ist. Und wenige Tage später landet hier ein neues Lebenszeichen in Form dieser Mini-LP! Stilistisch weitestgehend unverändert lärmen die Hannoveraner drauf los und geben in sieben Songs Post-Punk mit fein austarierten Songstrukturen und gelegentlichen Screamo-Einschüben zum Besten. Neben einer Vorliebe für Film-Samples ist vor allem der variantenreiche Gesang auffällig, der in dem halb gesprochen, halb gesungenem „Abschlag“ seinen Höhepunkt findet. In dem einzigen englischsprachigen Stück „60 Sek.“ wähnte ich mich kurzfristig sogar auf einem HOT WATER MUSIC-Album, bei den übrigen Tracks dürften hingegen ganz klar Freund*innen von LYGO, ESCAPADO und den frühen MUFF POTTER zur Zielgruppe zählen. Eine absolut überzeugende Platte, die als einseitig bespieltes Vinyl mit Siebdruck auf der B-Seite zudem auch noch gehobenen Sammler-Ansprüchen gerecht wird.

