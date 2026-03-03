LOS PROBLEMAS – Nuevas batallas

LOS PROBLEMAS haben ihr neues Album „Nuevas batallas“ genannt – zu deutsch „Neue Schlachten“. In einem Interview, das wir vor gut zwei Jahren anlässlich ihrer vorherigen LP „El ultimo de su especie“ mit der chilenischen Oi!-Punk Band geführt haben, gab Sänger Andrés vor dem Hintergrund wachsender sozialer Ungerechtigkeit in seinem Heimatland zu Protokoll: „Wir bringen unsere Frustration über die Gesellschaft und ihre Probleme zum Ausdruck, aber auch unser Bestreben, eine parallele, authentische und erfüllende Lebensweise zu finden.“ Die angesprochene Frustration spiegelt sich auch in den Texten auf „Nuevas batallas“ wieder, während die musikalische Umsetzung ihrer Songs eher die lebensfrohe Seite widerspiegelt. Songs wie „Espasoda al juzgado“, „Puto maquillador“ oder „Somos los hombres“ präsentieren sich als eingängige Singalong-Hymnen, die Fans von Bands wie COCK SPARRER, PERKELE oder den VANILLA MUFFINS durchaus munden dürften. Mindestens einen Gang hoch schalten LOS PROBLEMAS dann im rasanten „A los politicos no les importa“, welches kurz vor Ende der Platte nochmal wie ein Bulldozer durch die Vinylrillen pflügt. Gutes Rüstzeug also, um auch aus den neuen Schlachten als Sieger hervor zu gehen.

