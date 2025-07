LEBER – Es reicht!

Bei der Kombination von Bandnamen und Plattentitel schoss mir spontan die Zeile eines altbekannten Gassenhauers in den Kopf: „Korn, Bier, Schnaps & Wein, und wir hören unsere Leber schreien“. Mit den TOTEN HOSEN haben LEBER allerdings so gar nichts gemeinsam, abgesehen von der Tatsache, dass es sich in beiden Fällen (bei großzügig ausgelegter Interpretation) um eine deutschsprachige Punkband handelt. Doch während Campino & Co. schon seit vielen Jahren im Mainstream angekommen sind und in gewisse Weise als Sinnbild des nostalgisch-verklärten Boomer-Punks herhalten müssen, zeigt die Band aus dem österreichischen Linz auf „Es reicht!“ die dreckige und unangepasste Seite des Genres. Minimalistischer, ungeschminkter Punk mit Synthesizer, der sich in sehr energischen politischen und gesellschaftskritischen Texten ergießt. Wenn sich Sängerin Andrea über Sexismus, überholte Rollenbilder und Perfektionszwang auskotzt, tut sie dies mal ruhig und melodisch, an anderer Stelle schreit sie sich angemessen den Frust von der Seele. Über das TIC TAC TOE-Cover „Scheiße“ lässt sich mit Sicherheit streiten. Ansonsten könnte ich mir LEBER sehr gut in einem Line-Up mit FCKR und DEUTSCHE LAICHEN vorstellen. Nimm das, Patriachat!

