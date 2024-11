LA INQUISICIÓN – Mundo invisible

Oh man, ich stehe ja total auf dieses ganze spanische Streetpunk-Zeug! Also auf Bands wie NON SERVIUM, CRIM, BULLDOZER BCN und wie sie alle heißen. Genau in diese Sparte fallen auch LA INQUISICIÓN, wobei die Katalanen im Vergleich zu den vorher genannten Bands zusätzlich noch eine leicht düstere Note in ihren Sound einfließen lassen. Das spiegelt sich nicht nur in der musikalischen Umsetzung ihrer Songs wider, in denen häufig ein gewisser melancholischer Unterton mitschwingt, sondern auch in dem in der Regel schwarz-weiß gehaltenem Artwork ihrer Veröffentlichungen, sowie nicht zuletzt in ihren Texten, in denen es häufig um Kirche und Religion sowie deren negativen Auswüchse geht. Nichtsdestotrotz wird auf „Mundo invisible“ nicht ausschließlich Trübsal geblasen, sondern ein mitreißendes Punkrock-Brett aufgefahren. Songs wie „Otra manera“ „La flor“ oder „Nadie“ strotzen nur so vor kraftvollem Gesang, großartigen Melodien und hymnischen Refrains, in die man am liebsten mit geballter Faust einstimmen möchte – wenn da bloß nicht diese Sprachbarriere wäre. Aber im Endeffekt trägt ja gerade der spanische (oder katalanische?) Gesang seinen Teil zum besonderen Reiz dieser Band bei. Kommt auf jeden Fall auf die Liste der Top-Alben dieses Jahres!

