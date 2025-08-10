KONSTANTIN KÖLMEL PROJECT – Confidence

Für Hörer von eingängigem und dabei Genre-umspanneden Jazz könnte das neue Album des KONSTANTIN KÖLMEL PROJECTs ein echtes Highlight sein – ein echtes „Project“ im wahrsten Sinne des Wortes. Die Zusammenarbeit so vieler kreativer Köpfe aus der Szene spürt man auf jeder Spur, was dem Album eine besondere Tiefe und Vielseitigkeit verleiht. Eine feine Mischung aus Jazz, Funk und Rhythm & Blues ist da entstanden, in der immer eine gewisse Leichtigkeit mitschwingt. Wer eine Genre-Schublade sucht: Fusion Jazz (aber der zugänglichen Sorte) würde auch passen.

Hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem weltbekannten NILS LANDGREN, der mit seiner Posaune nicht nur auf den ersten beiden Tracks mitwirkt, sondern auch als enger Wegbegleiter von Konstantin Kölmel eine persönliche Note in das Ganze bringt. Nicht nur dieses Feature verleiht der Produktion eine gewisse Wärme und Verbundenheit, die man zu spüren glaubt.

Die Band selbst besteht laut Info aus einigen der spannendsten Nachwuchstalenten der europäischen Jazzszene. Konstantin Kölmel am Schlagzeug und als Bandleader, dazu Nikola Bankov am Saxofon – der mit jungen Jahren schon mit diversen Auszeichnungen bedacht wurde –, Sänger Kilian Sladek, der aus dem Bundesjazzorchester kommt, sowie Justin Zitt am Piano, Valentin Hansel an der Gitarre und Paul Dupont am Bass. Diese Mischung aus jungen, talentierten Musikern sorgt für einen modernen, zugänglichen Jazzsound, der mich sowohl zum Listening-Music überzeugt als auch die Beine zum Tanzen bringt. Es ist genau die Balance zwischen Komplexität und Groove, die das Album so mitreißend macht. Und nebenbei schaffen sie es, MICHAEL JACKSONs „Stranger in

Moscow“ für sich einzunehmen und stilvoll ins große Ganze einzubinden.

Toll ist übrigens auch die visuelle Ebene: Das Coverbild, gestaltet von der Künstlerlegende und Jazzfan Markus Lüpertz. Das unterstreicht, wie viel Herzblut und Leidenschaft in diesem Album stecken.

Insgesamt ist „Confidence“ für mich ein lebendiges, inspirierendes Jazz-Album, das sowohl die Köpfe als auch die Beine anspricht. Eine abwechslungsreiche Mischung aus Innovation, Eingängigkeit und künstlerischer Vision – macht gerade im Sommer Laune!

