FRANK TURNER – „Ich liebe das Molotow“

Anlässlich der Veröffentlichung seines mittlerweile zehnten Albums entschied sich FRANK TURNER nicht etwa für ein Konzert in der Alsterdorfer Sporthalle, sondern für zwei intime Shows im Backyard des Molotows, um den Klub auf dem Kiez vor einem potenziellen Aus zum Jahresende zu unterstützen. Das passt zusammen, da Frank sein neues Album „Undefeated“ selbst produziert und ohne ein Major Label im Rücken veröffentlicht hat. Grund genug also für unseren Schreiber Norda, nicht nur über das Konzert auf der Reeperbahn zu berichten, sondern mit Frank noch ein paar grundlegende Fragen zu seiner zwanzigjährigen musikalischen Geschichte auszutauschen.



(Weiter unten findet Ihr eine englischsprachige Version des Interviews.)

Hey Frank! Wie bist du zu Beginn Deiner Karriere als Singer/Songwriter zur Musik gekommen?

Ich habe angefangen, in Schlafzimmer-Punk-Bands zu spielen, die dann in den Neunziger Jahren in der Underground-Hardcore-Szene aufstiegen. Im Jahr 2005 ging meine alte Band zu Ende und ich begann, mich mehr für Songwriting, Country, Folk-Musik und ähnliches zu interessieren, also beschloss ich, mich in diesem Bereich zu versuchen. Damals begann ich mit dieser Art von Musik zu touren und habe seitdem nicht mehr damit aufgehört.



Kannst du beschreiben, wie Du einen Song komponierst?

Es ist ein langer Prozess. Ich beginne mit grundlegenden Ideen, Musik oder Worten, manchmal auch beidem. Dann muss ich sie in eine für mich sinnvolle Form hämmern, meist mehr als einmal. Dann arbeite ich mit meiner Band ein Arrangement aus, das wiederum viele verschiedene Formen annehmen kann. Dann Aufnahme (wenn sich das Lied vielleicht noch ändert). Und es ist jedes Mal anders.



Was war das anspruchsvollste Projekt, das Du bisher abgeschlossen hast?

In gewisser Weise ist die Tatsache, dass es mir gelungen ist, über zwei Jahrzehnte hinweg eine Karriere mit dem Schreiben und Aufnehmen von Musik und Tourneen durch die Welt aufrechtzuerhalten, das Schwierigste, was ich je getan habe. Es ist nicht einfach, die Dinge so lange am Laufen zu halten.



Wie findest Du Inspiration, wenn Du an einer Deadline arbeitest?

Fristen helfen auf jeden Fall. Andernfalls kann der kreative Prozess ein wenig ergebnisoffen sein. Ich versuche, mich nicht zu wiederholen, ich versuche sicherzustellen, dass ich jedes Mal, wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, etwas Sagenswertes parat habe.



Was ist im Hinblick auf die Gesamtkomposition Dein Lieblingslied und warum?

Das ist eine schwierige Frage, es gibt viele verschiedene Arten von Liedern. „Yellow bike“ von PEDRO THE LION ist perfekt. Viele QUEEN-Songs sind es auch, und Springsteen auch. ABBA auch. So viele zu erwähnen.



Wie bist Du 2020 dazu gekommen, „West Coast vs. Wessex“ mit NOFX zu produzieren?

Im Jahr 2010 freundete ich mich mit NOFX an und es herrschte große gegenseitige Bewunderung für das Songwriting, das Mike und ich betrieben. Im Jahr 2019 schlug er vor, dass wir einen Cover-Split machen sollten, und ich ergriff die Chance, es war eine große Ehre, gefragt zu werden. Ich liebe die Trennung, es ist einer meiner stolzesten Erfolge.



Beschreibe Dich in wenigen Worten!

Unsicher. Workaholic.



Warum hast du dich für die Gitarre entschieden? Was macht dieses Instrument für Dich so besonders?

Die meiste Musik, die ich als Kind liebte, basierte auf Gitarren – Metal, Punk, Grunge, was auch immer. Also begann ich als Kind, es mir selbst beizubringen, und es blieb hängen. Es ist immer noch mein Favorit.



Was waren Deine Beweggründe, „Undefeated“ zu produzieren?

Ich hatte etwas zu sagen.



Warum hast du das Molotow für deine Release-Show in Hamburg/Deutschland ausgewählt?

Ich liebe das Molotow. Ich habe dort 2009 meine erste Headlinershow in Hamburg (die alte) gespielt und mich sofort sehr wohl und willkommen gefühlt, als wäre ich unter meinen Leuten. Ich liebe und respektiere kleinere unabhängige Veranstaltungsorte. Und schließlich gibt es derzeit eine Bedrohung für den Veranstaltungsort, und ich wollte helfen.



Erinnerst Du Dich an die Kochaktion beim „Omas Teich Festival“ vor 13 Jahren?

Ja! Es hat Spaß gemacht.

FRANK TURNER kocht beim Omas Teich Festival 2011

To mark the release of his tenth album, FRANK TURNER decided not to play a concert in the Alsterdorfer Sporthalle, but to play two intimate shows in the backyard of the Molotow to support the local club before it close at the end of the year. This makes sense, as Frank produced his new album „Undefeated“ himself and released it without a major label behind him. Reason enough for our writer Norda not only to report on the concert on the Reeperbahn, but also to exchange a few basic questions with Frank about his musical history via email.

Hey Frank! How did you come to music at the beginning of your career as a singer/songwriter?

I started out playing in bedroom punk bands, which graduated to playing on the underground hardcore scene in the 1990s. By 2005, my old band came to an end and I had started getting more interested in songwriting, country, folk music, stuff like that, so I decided to try my hand at that stuff. I started touring that kind of music then and haven’t stopped since.



Can you describe how you would compose a song?

It’s a long process. I start with basic ideas, music or words, sometimes both. Then I have to hammer them into a shape that makes sense to me, usually more than once. Then I work up an arrangement with my band, which again can take many different forms. Then recording (when the song might still change). And it’s different every time.



What was the most challenging project you have completed to date?

In some ways, the fact that I have managed to sustain a career over two decades of writing and recording music and touring around the world is the hardest thing I have done. It’s not easy to keep things going this long.



Tell me about your process. How do you find inspiration when working to a deadline?

Deadlines help for sure. Otherwise the creative process can be a little open ended. I try not to repeat myself, I try to make sure I have something worth saying every time I sit down to write.



It terms of the overall composition, what is your favourite song and why?

That’s a hard question, there are many different types of song. “Yellow Bike” by Pedro the Lion is perfect. A lot of Queen songs are as well, and Springsteen too. ABBA also. So many to mention.



How did you come to produce „West Coast vs. Wessex“ with NOFX in 2020?

I became friends with NOFX in 2010, and there was a lot of mutual admiration for songwriting going on with me and Mike. In 2019 he suggested we do a covers split, and I jumped at the chance, it was a huge honour to be asked. I love the split, it’s one of my proudest achievements.



Characterize yourself in a couple of words!

Insecure. Workaholic.



Why did you choose the guitar? What makes this instrument so special to you?

Most of the music I loved as a kid was guitar-based – metal, punk, grunge, whatever. So I started teaching myself as a kid and it stuck. It’s still my favourite.



What were your motives for producing „undefeated“?

I had something to say.



Why did you choose „Molotow“ for your Release-Show in Hamburg/Germany?

I love Molotow. I played my first headline show in Hamburg there (the old one) in 2009 and immediately felt very at home and welcome, like I was among my people. I love and respect smaller independent venues. And finally there’s a threat over the venue right now, and I wanted to help.



Do you remember the cooking-action at „Omas Teich Festival“ 13 years ago?

Yes! It was fun.