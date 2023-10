CITY RIOT – Remember the days of ´99

Street-Core aus den Niederlanden? Da kommen einem wohl als erstes die alten Haudegen von DISCIPLINE in den Sinn! Und tatsächlich schlagen CITY RIOT aus Apeldoorn in eine ähnliche Bresche. Ein räudiger Mix aus britischem Oi! und amerikanischem Hardcore, vorgetragen mit rasiermesserscharfen Gitarrenriffs und standesgemäßer Reibeisenstimme. Klar strotzt „Remember the days of ´99“ nur so vor Nostalgie, Pathos und Klischees (allein schon Songtitel wie „The Bootboys“, „Bring it back“, „Stand up strong“ oder „Thundertrain to Oi!-City“ sprechen diesbezüglich eine eindeutige Sprache), aber die Zielgruppe wird dies durchaus zu goutieren wissen. Wie heißt es doch so schön im Refrain des Titeltracks: „Do you remember the days of ninety-nine? / See all Skinheads standing in a line / They´re looking for trouble, looking for a fight / They´re kings without a crown, like lions throught the night”. Obwohl es sich hier um das Debütalbum von CITY RIOT handelt, existiert die Formation bereits seit 2001, wobei sie jedoch die letzten zwölfeinhalb Jahre im Dornröschenschlaf verbracht haben. Manchmal lassen es halt auch Löwen behutsam angehen.

Meine Bewertung