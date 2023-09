BEI BEDARF – 10 Jahre in 30 Minuten

Der Plattentitel birgt die Gefahr einer Fehlinterpretation, könnte man anhand des Satzes „10 Jahre in 30 Minuten“ doch zunächst vermuten, dass man es hier mit einer Art Retrospektive mit Songs aus der vergangenen Dekade zu tun hat. Tatsächlich handelt es sich bei den hier vertretenen 11 Songs aber wohl ausschließlich um neues (bzw. bisher unveröffentlichtes) Material der Berliner Punkrocker BEI BEDARF, die in „Tourlaub“ auch noch einmal unterstreichen, dass sie auch nach über 250 gespielten Live-Shows noch immer mit vollem Herzen bei der Sache sind: „Für eine Stunde einen ganzen Tag verbraucht. Doch immer wieder geht die Rechnung auf / Für eine Stunde komplett im jetzt & hier. Weil alles andere sein Gewicht verliert“. Klarer Fall: Zwischen kämpferischem Polit-Optimismus á la ZSK („Ich glaube, ich glaube, ich glaube immer noch daran / Ich glaube, ich glaube dass sich hier was ändern kann“) und schwarzhumorigen KOTZREIZ-Gepöbel („Den ganzen Körper zugehackt, aber Angst vorm Hermannplatz / Du brauchst Berlin, doch Berlin braucht dich nicht!“) haben BEI BEDARF ihre persönliche kleine Nische im Deutschpunk-Kosmos gefunden, und ich bin mir sicher, dass sie dort auch noch eine ganze Weile ausharren werden. Gut so!

Meine Bewertung