ARTE BELLA & THE FELLAS / TIGHTEN UP – Split LP

Zwei hiesige Ska-Bands teilen sich diese hübsch aufgemachte Split-LP. Auf Seite A starten zunächst ARTE BELLA & THE FELLAS aus der Hauptstadt, die ihren Stil als „Soulful Ska Fusion“ beschreiben und damit den Nagel auf den Kopf treffen. Die Sängerin hat tatsächlich jede Menge Soul in ihrer Stimme, dazu gibt es beschwingte Bläsersätze und Texte auf Englisch, Deutsch und Spanisch (?). Innerhalb der Lieder wird gelegentlich auch mal das Tempo angezogen, was die Sache umso tanzbarer macht. Definitiv eine interessante Neuentdeckung! TIGHTEN UP hingegen sind mir bereits auf der aktuellen Teil der „Ska…Ska…Skandal!“-Compilation mit ihrem Remake von DESKMOND DEKKERs „Sabotage“ aufgefallen. Auch hier beschränken sich die Dresdner*innen auf Coverversionen von Liedern aus den 60ern. Neben Jamaikanischen Early Reggae- und Rocksteady-Interpreten wie THE PARAGONS, THE MAYTONES und TOOTS & THE MAYTALS interpretieren sie auch “Cupid” von Soul-Legende SAM COOKE, welches hier jedoch selbstredend als Traditional Ska-Variante zum Besten gegeben wird. Wer jetzt Blut geleckt hat, sollte sich allerdings beeilen, denn das Vinyl ist auf 300 Exemplare limitiert.

