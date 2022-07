WOLFWOLF – WolfWolf & The Tuzemak Orchestra

Ich bin ja ein Freund abenteuerlicher Genrebezeichnungen – und wenn die Plattenfirma etwas als “Garage Punk Del Muerte Vampire Trash Jazz” anpreist, garantiert das schon mal meine Aufmerksamkeit.

Und so bescheuert diese Genrebeschreibung auch klingen mag: Sie den Nagel voll auf den Kopf: Sobald man diese Platte auflegt, liegen die Karpaten in Mexiko, Vampire tragen Sombreros und tanzen mit Werwölfen zusammen Walzer ums Lagerfeuer.

Normalerweise spielen Mr. Wolf (Gitarre) & Mr. Wolf (Schlagzeug/Gesang) LoFi Blues Punk.

Für ihr Pandemieprojekt in Form dieser EP hat sich das Duo nun Unterstützung befreundeter Musiker geholt und ein paar ihrer alten Songs auf eine abenteuerliche Reise quer über den Balkan bis nach Mexiko geschickt.

Der aufpolierte Sound der Neuinterpretationen mit Trompete, Posaune, Banjo und Bass steht den Songs dabei gut zu Gesicht. Streckenweise erinnert das an die von mir hochgeschätzten URBAN VOODOO MACHINE (noch so eine Band, die sich ihr eigenes abenteuerliches Genre geschaffen hat).

Fans von TITO & TARANTULA oder GOGOL BORDELLO sollten auch Gefallen an den beiden Wölfen und ihrem Tuzemak Orchester finden.

Und all jene, die absurde Genrebezeichnungen abfeiern sowieso…