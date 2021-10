MOBINA GALORE – Waiting (7″)

Dass es MOBINA GALORE auch in der Akustik-Version gibt, konnte man unter anderem bereits vor zwei Jahren im Rahmen des Booze Cruise-Festivals erleben. Damals waren die Grundvoraussetzungen allerdings nicht gerade die Besten, denn die beiden Kanadierinnen spielten im Endeffekt komplett unverstärkt bei windigem Wetter direkt neben einer viel befahrenen Straße, so dass die dargebotenen Lieder vor allem in den hinteren Zuschauerreihen lediglich zu erahnen waren. Mit der hier vorliegenden 7“-Single haben die beiden Punkrockerinnen ihre Unplugged-Fähigkeiten nun auch erstmalig auf Vinyl gebannt. Bei „Talk me to sleep“ handelt es sich meines Wissens um einen komplett neuen Song, der mit seinen abgedämpften Akkordanschlägen und dem hymnischen Refrain allerdings ebenso gut in verstärkter Form funktionieren würde. „Thick & thin“ hingegen ist bereits vor einigen Jahren in anderer Version auf der „A-Single & a B-Side“-EP erschienen und wird hier nun in einer schönen Lagerfeuergitarren-Variante inklusive dezent eingesetzter Piano-Klänge neu vertont. MOBINA GALORE unterstreichen mit diesen beiden Stücken, dass sie auch als Akustik-Duo ein eingespieltes Team sind und machen „Waiting“ somit zu mehr als nur einem der Corona-Situation geschuldeten Verlegenheitsprojekt. Im kommenden Jahr kommen sie nach derzeitigem Stand auch wieder nach Deutschland, nämlich im Rahmen der im April & Mai anstehenden PASCOW-Tour. Wenn Jenna & Marcia dabei auch einen kleinen Akustik-Block in ihr Set einstreuen, sollte mir das spätestens nach dieser Veröffentlichung durchaus Recht sein.

Bewertung: 8/10 Veröffentlichungsdatum: 23.06.2021