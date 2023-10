YUM YUM CLUB – Full HD

Wenn Menschen, in deren musikalischer Vita Bands wie DIE NERVEN oder KARIES stehen, zusammen mit einem Multi-Instrumentalisten ein neues Projekt gründen, dürfte schon mal vorprogrammiert sein, dass das Ergebnis weder Pop, noch Einheitsbrei ist. Und in der Tat ist das, was der YUM YUM CLUB auf seinem Debütalbum präsentiert, nicht so einfach in Worte zu fassen. Der Opener „Security Mann“ klingt zunächst wie alte Aufnahmen der BEASTIE BOYS, ist jedoch keineswegs repräsentativ für den Rest des Albums, in dessen Verlauf sich Schnipsel aus Postpunk, Jazz und Krautrock zu einem ebenso krachigen wie unvorhersehbaren Gesamtmosaik zusammenfügen. Generell wirkt „Full HD“ stellenweise wie eine mitgeschnittene Jam-Session, in anderen Momenten hat der Sound aber auch etwas Cineastisches. An diesem Album werden sich mit Sicherheit auch innerhalb der Indie-Szene die Geister scheiden. Dass es sich bei dieser LP um eine der mutigsten und unkonventionellsten deutschen Neuerscheinungen der letzten Monate handelt, dürfte hingegen unstrittig sein.

Meine Bewertung