VON FLOCKEN – Palmen von Cannes

Zurückversetzt – einfach mit einem Song. Sofort. Zurück in den 80ern, zurück an sonnigen Stränden, die salzige Luft, der leichte Sonnenbrand, der immer dazugehörte, ob Mittelmeer oder Nordsee. „Die Palmen von Cannes“ schaffen das mit Leichtigkeit. Und damit ist noch nicht einmal das ganze Album, sondern alleine der titelgebende Song gemeint. Die Berliner Band VON FLOCKEN tänzelnd mit sorgloser Leichtigkeit durch die einzelnen Parts dieses Albums, geben der prägnanten Stimme von Christoph Bietz genügend Platz zum Strahlen und dem Indie der 2020er noch ein neues Funkeln.

Fluffige Popsongs mit catchy Melodien und ansprechenden Texten, was will das Indieherz denn mehr? Vielleicht noch einen Schuss Melancholie? Ach, den liefern VON FLOCKEN doch mit voller Überzeugung gleich mit. Irgendwie könnte das alles der Soundtrack zu „Sunshine Reggae auf Ibiza II“ sein, genauso aber auch das neu entdeckte letzte Album von RIO REISER. Oder vielleicht auch verschollene Songs von NIELS FREVERT. Aber es sind eben eindeutig auch VON FLOCKEN. Und hört einfach mal „Löwen“, wenn ihr nicht so ganz versteht, was ich meine. Was für eine Hymne. „Ich will den letzten Schluck im Glas / und für das Ende einen Plan.“

Na, dann … wann fahr’n wir los?? Oder besser noch: Sind wir bald da??

