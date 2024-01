TV CULT – Colony

Ziemlich clever, das Album mit „The party’s over“ beginnen zu lassen – obwohl die Party doch damit erst startet, die TV CULT mit „Colony“ ins Leben rufen. Postpunk, wie er klingen muss, hart, emotional und düster. Als hätten JOY DIVISION, ALIEN SEX FIEND, MOTÖRHEAD und AGNOSTIC FRONT sich zu einem unheiligen Vierer zusammengefunden, um ein Kind zu zeugen, das ein echter musikalischer Bastard wird. Der häufig an Hardcore erinnernde Gesang bohrt sich in all seiner Gewalt – einem „Teenage Nightmare“ gleich – in Ohren, Herz und Hirn der Hörenden. Er sticht zu, trifft zielsicher und macht keine Gefangenen. Wie überhaupt das ganze Album etwas Brutales, gleichwohl aber auch etwas Einnehmendes an sich hat. Die Gitarren krachen, prallen von den Wänden zurück und mischen sich mit dem harten Beat zu einer Suppe, die auszulöffeln jedem Postpunkfan ein reiner Genuss sein dürfte.

Zwar geht „Colony“ gerade durch das Shouting nicht den einfachsten, hörbarsten Weg, die Kölner Band macht sich dadurch aber umso interessanter und besonderer. Selten ein Album gehört, dass die Ausweglosigkeit des Alltags und des Lebens in all seinen düsteren Facetten mit solch einer Inbrunst intoniert. Ein wirklich starkes Debüt!

