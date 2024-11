MÄNNI – Das fröhliche Album

Erinnert sich noch jemand an dieses schrille 90er Jahre Fun-Shirt Motiv mit dem schmerzverzerrten Smiley, dessen Lächeln nur dadurch zustande kommt, weil seine Mundwinkel mittels Sicherheitsnadeln an den Wangen festgetackert wurden? Dieses Bild kommt mir in den Sinn, wenn ich an die Texte von MÄNNI denke. Insofern ist auch der CD-Titel „Das fröhliche Album“ definitiv durch die Sarkasmus-Brille zu betrachten, zumal es sich hier in Wirklichkeit gar nicht um ein Album, sondern um eine EP handelt. Ein halbes Dutzend melodische Punkrock-Hymnen, in denen der sympathische Rheinländer mit sich und dem Leben hadert. Exemplarisch dafür ist sicherlich die Textzeile „Heute läuft es scheiße und auch morgen nur Probleme / Aber dazwischen ist es so ein geiles Leben“. Doch auch seine Mitmenschen sorgen bei MÄNNI für einen erhöhten Blutdruck, seien es die humorlosen Damen & Herren vom Ordnungsamt oder all die ganzen Leute, die ständig auf der Straße oder vorm Supermarktregal im Weg rumstehen und schon durch ihre bloße Existenz für eine ausgeprägte Sozialphobie sorgen. Steckt womöglich auch bisschen MÄNNI in dir? Dann solltest Du dir unbedingt diese CD besorgen!

