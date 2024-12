THE HEADLINES – Homewrecker

Wer einmal in den Genuss einer THE HEADLINES-Show gekommen ist, wird die Schwed*innen wahrscheinlich als äußerst energiegeladene Live-Band in Erinnerung behalten haben. Diese Energie spiegelte sich auch in Alben wie „In the end“ oder „Warpaint“ wieder, auf denen reihenweise mitreißende Punkrock-Hymnen enthalten sind. Für ihren siebten Longplayer „Homewrecker“ trifft diese Aussage allerdings nur noch bedingt zu, denn auf ihrem neuesten Werk zeigen sich THE HEADLINES von einer ungewohnt rockigen Seite. Mit insgesamt weniger Tempo und dafür umso breitbeinigeren Gitarren verlassen sie die Aura der kleinen, verschwitzten Live-Clubs und öffnen sich dafür einem potentiell größerem Publikumskreis. Möglicherweise trägt auch der Umstand, dass sich mit KB Larsen (VOLBEAT) und Hakan Sörle (ehemals THE BABOON SHOW und mittlerweile bei MANDO DIAO) zwei Personen mit einschlägigem Rock-Background für die Produktion des Albums verantwortlich zeigen, zu dieser Entwicklung bei. Nichtsdestotrotz finden sich auch auf „Homewrecker“ wieder einige überzeugende Stücke wie „Hell“, „Save us“ oder „Sticks of dynamite“, auf Albumlänge betrachtet können mich persönlich die früheren Veröffentlichungen der Band jedoch mehr überzeugen.

Meine Bewertung