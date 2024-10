THE BEGGAR BELIEF – Coming straight through crooked streets

Bei der jüngst veröffentlichten LP „Coming straight through crooked streets“ handelt es sich zwar um das Debüt-Album von THE BAGGAR BELIEF, doch genau genommen sind die meisten der hier vertretenen Songs bereits vor vier Jahren in ausschließlich digitaler Form erschienen. Insofern war die Veröffentlichung in physischer Form längst überfällig, denn der griechischen Streetpunk-Band ist hier aus meiner Sicht auf Anhieb ein ziemlich großer Wurf gelungen. Stücke wie „Roll on the summer“ oder „Burn it all down“ können es durchaus mit Genre-Größen wie RANCID, BOMBSHELL ROCKS oder auch BOOZE & GLORY aufnehmen, während mich das Ska-lastigere, bereits vom 3. Teil der „We can do Ska“-Serie bekannte „Grey void“ ein wenig an SCRAPY erinnern. Dazu kommen auch noch ein kleiner Ausflug in Richtung melodischen Hardcore (Relentlessly truthful“), und die drei neu aufgenommenen Bonustracks „I can´t stand it“, „They know nothing“ & „The ones you lost“ hieven „Coming straight through crooked streets“ nun auch in Punkto Spielzeit endgültig auf Albumlänge. Besser geht´s kaum!

Meine Bewertung