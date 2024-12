HATHORS – When the sun is out / When skies are grey

Beim Blick auf das farbenfrohe Comic-Artwork drängt sich der Verdacht auf, es hier mit einem Pop-Punk Album zu tun zu haben. Dem ist allerdings nicht so, denn HATHORS legen mit „When the sun is out / When skies are grey“ ein Werk vor, das sich wohl am Besten unter der Kategorie Post-Rock einordnen lässt. Dabei zeigen sich das Trio aus der Schweiz ungemein abwechslungsreich und spielt in den 10 Tracks mit allerhand Sub-Genres aus den letzten drei Jahrzehnten. So stolpert man im Verlauf des Logplayers über Einflüsse aus melancholischem Indierock („Down beneath the emptiness“), Grunge („When the sun is out“), Wave („The army calls“) oder Noise („Ten thousand days“), bis man auf der Zielgeraden mit „Love is such a feeling“ schließlich auf eine treibende Post-Hardcore Hymne im Stil alter HOT WATER MUSIC trifft. Durch die etwas roh gehaltene, aber durchaus druckvolle Produktion kann man sich regelrecht vorstellen, welche Wucht HATHORS live entfalten dürften. Eine Band, die man auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollte.

