THE CRIMSON GHOSTS – Forevermore

Bisher hatte ich THE CRIMSON GHOSTS immer zu der Riege der MISFITS-Epigonen gezählt, die Anfang der Nullerjahre plötzlich zahlreich in Erscheinung traten. Und auch der Opener „On a succubic night“ ihres mittlerweile sechsten Albums scheint diese oberflächliche Einordnung zunächst zu bestätigen. Im weiteren Verlauf setzt sich bei mir jedoch zunehmend die Erkenntnis durch, dass die Rheinländer ihr ursprünglich relativ eng geschnürtes Horrorpunk-Korsett in der Zwischenzeit etwas gelockert haben. So orientieren sich einige Stücke wie „Of a guilty man“, „From the underground world“ oder „Me or you“ hörbar an Einflüssen aus dem Dark Rock und fügen dem Album somit eine angenehm melancholische Note hinzu. Überraschend zudem die Ohrwurm-Dichte, die hier an den Tage gelegt wird und die „Forevermore“ zu einem absolut hörenswerten Album macht.

