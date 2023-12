TAUGHTME – Laugh on me

Blake Aaron Henderson, der Mensch hinter TAUGHTME, hat mittlerweile bereits fünf Alben mit unter diesem Namen herausgebracht. Dieses Mal unterstützt ihn vor allen Dingen Úlfur Hansson, aber er holt sich auch Hilfe bei Gründungsmitgliedern von MÚM, um das Ziel, dass er mit „Laugh on me“ musikalisch verfolgt, auch erreichen zu können. Vorgenommen hat er sich nicht weniger als völlig neue Songs mit völlig neuen Sounds zu schreiben. Eine ganz schön große Aufgabe, der er aber mächtig ist.

Aus meiner Sicht glücklicherweise klingt „Laugh on me“ trotz der Mitwirkenden deutlich weniger verkünstelt wie MÚM, vielmehr lustwandelt das Album zwischen dezentem Folk und opulenter Hymne, immer aber mit interessanter Instrumentierung zur Untermalung dessen, was Henderson Selbstgespräche nennt. Denn für ihn sind die Songs Auseinandersetzungen mit sich selbst und seinen inneren Kräften, ob diese nun gerade himmlisch oder dämonisch sind. In jedem Fall heißt es häufig: Kämpfen! Oder zumindest ankämpfen. „Verspielt und ernsthaft zur selben Zeit“, so sagt er sollen die Songs wirken. Und genau das gelingt mit „Laugh on me“, das sich ganz herrlich in den Hintergrund spielt, dem es dabei aber immer gelingt, auch den Vordergrund weiter zu bespielen. Schwer zu beschreiben, aber schön zu hören. „Laugh on me“ ist ein Album geworden, dass trotz der vielen helfenden Hände und Stimmen ein sehr persönliches geblieben ist.

