PRIVATE SUCKER – Fight this world

„Streetpunk´n´Roll“ lautet das Label, das sich PRIVATE SUCKER aus Regensburg verpasst haben, und irgendwie trifft diese Umschreibung den Nagel auf den Kopf. Denn auf „Fight this world“ lassen sich Einflüsse der frühen SOCIAL DISTORTION ebenso heraushören wie die unverkennbare Orientierung an den allseits bekannten britischen Oi!-Veteranen. Größtenteils funktioniert diese Mischung ausgezeichnet, wie beispielsweise im Fall des Mitgröl-kompatiblen „I just wonder“, dem melodieverliebten „Little brothers“ oder auch dem Stück „Spears“, welches mit seinem zackigen Gitarrenriff im Gedächtnis bleibt. Gelegentlich wirken PRIVATE SUCKER auf mich jedoch auch etwas altbacken, wie etwa im Fall des eher dem Hardrock zuzuschreibenden „Landlord“. Dies sind jedoch vereinzelte Ausnahmen auf einem insgesamt doch ziemlich energievollen Punkrock-Album.

Meine Bewertung