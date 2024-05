PIA UNITED – Seid bereit (7″)

Manchmal wundert man sich doch etwas, wie Bands sich selber auf ihren eigenen Internetpräsenzen darstellen. Wie etwa im Fall von PIA UNITED, auf deren Bandcamp-Seite geschrieben steht: „Diese Band überrascht und klingt mit ihrem Mix aus NDW, New Wave, Punk/Rock und Metal spannend wie die wilden 80er“. Nun ja. Zumindest auf ihrer Debüt-Single kann ich jedenfalls keine Einflüsse von NDW oder NEW WAVE entdecken, und über die Auslegung des Begriffes „wild“ lässt sich sicherlich auch streiten. Der Titeltrack „Seid bereit“ ist vielmehr ein bodenständiger Punk-Song mit rockigem Unterbau, der anschlussfähig genug ist, um auf Stadtfesten für wippende Füße zu sorgen, im autonomen Zentrum mit Mainstream-Plattitüden wie „Seid bereit für fetten Sound aus dem Radio“ hingegen vermutlich eher beiläufig zur Kenntnis genommen wird. Auch die Entscheidung, auf der B-Seite mit „Artig“ auf ein Stück der alten Ostberliner Band FEELING B zurückzugreifen, ist zumindest diskussionswürdig. Nicht nur, weil deren quasi-Nachfolgeband RAMMSTEIN aus allgemein bekannten Gründen bei vielen Menschen inzwischen nicht gerade wohlgelitten ist, sondern auch weil sich mir die Frage aufdrängt, weshalb PIA UNITED die kostbare Vinyl-Ressource stattdessen nicht lieber genutzt haben, um das eigene Schaffen in den Mittelpunkt zu stellen. Um sich einen genaueren Eindruck von der Band zu verschaffen wäre dies mit Sicherheit die bessere Option gewesen.

