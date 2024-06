PETER MUFFIN vs. EINERBANDE – Split 12″

Wenn BEATSTEAKS-Schlagzeuger Thomas Götz unter dem Pseudonym EINERBANDE Platten veröffentlicht, kann man davon ausgehen, dass irgendetwas daran unkonventionell ist. Sei es das Format bzw. die Verpackung des Produktes, das musikalische Konzept – oder wie im Fall dieser Kollaboration mit DIE NERVEN-Bassist Peter Muffin auch beides gleichzeitig. So wurde hier einerseits auf das Format der Maxi Disco Single zurückgegriffen, das Viele vermutlich bereits für ausgestorben gehalten haben. Darüber hinaus wurden die beiden A-Seiten Tracks „Ereignis“ und „Es ist einfacher“ in nur wenigen Minuten in Form einer Jam-Session geschrieben. Zwei Songs, die – wären sie drei Jahrzehnte früher entstanden – vermutlich im progressiven Fach innerhalb der Hamburger Schule Schublade zu finden wären. Minimalistisch instrumentiert, hypnotisierend und mit Texten versehen, deren Zeilenumfang den Gedanken zulässt, dass sie womöglich auf einem Bierdeckel niedergeschrieben wurden. Auf der B-Seite gibt es noch zwei Dub-Remixe von Mitgliedern der Elektro-Formationen BRAND BRAUER FRICK und MOUSE ON MARS zu hören, die mich jedoch nicht so wirklich abholen. Wie so oft bei Veröffentlichungen auf Tomatenplatten gilt auch hier wieder die Formel: Die einen finden´s ganz schön schrullig, die anderen hingegen schrullig schön.

