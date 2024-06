INTERNA – Nach außen Konziliant

Um INTERNA vorzustellen, sollte die inzwischen aufgelöste Post-Punk Band KEINE ZÄHNE IM MAUL ABER LA PALOMA PFEIFFEN auf keinen Fall unerwähnt bleiben – immerhin spielten mit Sänger & Gitarrist Steffen Frahm sowie Bassist Lars Stuhlmacher zwei Drittel der Besetzung zuvor in eben jener Band. Und wie man bereits ihrer im vergangenen Jahr erschienenen Vinyl-EP „In der Terrassenwelt“ entnehmen konnte, färbt diese Vergangenheit auch maßgeblich auf den Sound von INTERNA ab. Folglich ist auch das Debütalbum von sperrigen Rhythmen, knarzigen Synthie-Elementen und eigenwilligen Texten geprägt. Allerdings ist „Nach außen konziliant“ in seiner Gesamterscheinung eher dem Indie, als dem Punk zuzuordnen. So ist die Schnittmenge zu Formationen wie DIE CHARTS meiner Meinung nach größer als beispielsweise die zu einer Band wie DACKELBLUT. Aber im Endeffekt völlig egal, wo man dieses Album einordnet – spannend ist es allemal!

Meine Bewertung