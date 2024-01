MOFAKETTE – Druff g´schissn, ich zieh´s durch

Ich würde sagen, die MOFAKETTE läuft wie geschmiert, denn ungefähr alle 2-3 Jahre veröffentlicht die etwas andere Punk-Band aus Stuttgart einen neuen Tonträger. Im Fall von „Druff g´schissn, ich zieh´s durch“ tummeln sich zwar nur 7 Lieder auf der CD, aber diese können dafür allesamt überzeugen. Locker-flockiger Punkrock, der einerseits gute Laune verbreitet, zugleich aber auch nicht die Augen vor den gesellschaftlichen Problemen dieser Zeit verschließt. Und davon gab es vor allem in den letzten, von der Pandemie geprägten Jahren so einige. Mit einem bittersüßen Lächeln im Gesicht ziehen MOFAKETTE gegen Status-Gepose in den sozialen Medien, Querdenker und alte weiße Männer, die sich vehement gesellschaftlichen Veränderungen verschließen, zu Felde, nehmen sich selbst und ihre Band in „Im Refrain“ aber ebenso gerne selber auf´s Korn. Wer im CD-Regal zwischen WIZO, SUPERNICHTS und CLUB DEJA-VU noch etwas Platz hat, könnte ihn wunderbar mit diesem Silberling füllen.

Meine Bewertung