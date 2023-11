MALAD – s/t

Die Veröffentlichung des CITY RIOT-Albums „Remember the days of ´99“ liegt gerade einmal ein paar Wochen zurück, da schieben Smith & Miller Records direkt das nächste Debüt einer niederländischen Streetpunk-Band hinterher. MALAD haben sich 2019 gegründet, haben sich von der Corona-Pandemie nicht ausbremsen lassen und nun eine LP mit12 Songs rausgehauen. Musikalisch setzen sie im Vergleich zu ihren Eingangs erwähnten Landsleuten trotz erkennbarer Verortung im Oi!-Bereich sowie gelegentlichen Hardcore-Punk Ausflügen („Not my war“ bollert in bester CASUALTIES-Manier durch die Boxen) etwas weniger die Brechstange an, sondern legen insgesamt mehr Eingängigkeit an den Tag. So entpuppen sich „Noone´s kind“, „Love is dead“ und vor allem „United“ als nette kleine Midtempo-Hymnen mit Ohrwurmpotential, während das einzige auf niederländisch gesungene Stück „Dode Democratie“ nicht zuletzt durch seine gelungene Leadgitarren-Melodie positiv im Gedächtnis bleibt. Ein richtig guter Einstand, für dessen Aufnahmen übrigens der frühere OXYMORON-Frontmann Sucker als Bassist eingesprungen ist.

