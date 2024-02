LOS PROBLEMAS – El ultimo de su especie

In Sachen Punk ist Chile für mich bislang ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt. Die Punkrocker BBS PARANOICOS kenne ich natürlich, und die Oi!-Skin Formation BOOTBOYS ist mir ebenfalls ein Begriff – damit erschöpft sich allerdings auch schon meine bisherige Expertise zur Alternativkultur des südamerikanischen Landes. Immerhin gesellt sich nun Dank dieser LP von LOS PROBLEMAS ein weiterer Vertreter hinzu. Bereits die Aufmachung der Platte deutet an, dass die Einflüsse der Band vor allem im britischen Oi!- und Punksound der späten 70er und frühen 80er Jahre liegen. Beim Opener „Malas costumbres“ dürften vor allem COCK SPARRER Pate gestanden haben, gerade zur zweiten Hälfte des Albums hin lässt aber auch verstärkt der ein oder andere Vertreter des britischen 77er Punkrocks grüßen. Das Eröffnungs-Riff in „En la calle no hay reglas“ etwa hat durchaus SEX PISTOLS-Qualitäten – nur eben mit dem Unterschied, dass auf „El ultimo de su especie“ ausschließlich auf Spanisch gesungen wird. Dies gilt auch für das adaptierte DAVID BOWIE-Cover „Héroes“, welches sich nahtlos in das Gesamtbild einfügt. LOS PROBLEMAS liefern hier ein richtig gutes Debüt ab und sind ein gutes Argument dafür, zukünftig öfter mal das Punkrock-Augenmerk Richtung Chile zu richten.

Meine Bewertung