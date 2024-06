LIVE BY THE SWORD – Warriors of our time (7″)

LIVE BY THE SWORD bewegen sich zwar vorwiegend im Oi!- und Streetpunk-Umfeld, nehmen dabei aber eine gewisse Sonderrolle ein. Grund hierfür ist, dass die Band um den Niederländer Wouter David (Genre-Kennern bereits ein Begriff durch Formationen wie RAZORBLADE oder BADLAND) in ihren Sound neben starken Rock-Einflüssen auch Elemente aus dem Power-Metal aufgreift und somit irgendwie ein wenig zwischen den Stühlen sitzt: Für traditionsbewusste Skinheads zu metallisch, für passionierte Metal-Heads möglicherweise hingegen zu bodenständig. Dieser Spagat (oder vermeintliche Widerspruch) kommt auf der hier vorliegenden EP allerdings weniger zum Tragen als auf vorangegangenen Tonträgern. Natürlich weckt vor allem der Titelsong allein schon aufgrund seines Namens, aber auch durch seine epischen Refrains Assoziationen zu MANOWAR und Konsorten, aber insgesamt nähern sich LIVE BY THE SWORD auf dieser Veröffentlichung wieder mehr dem Sound der Straße an. Hierzu trägt sicherlich auch bei, dass es sich bei „Warriors of our time“ und „March or die“ im Grunde genommen um Demo-Versionen handelt, die zum Teil im Proberaum aufgenommen wurden und daher etwas ungeschliffener klingen als man es von den Niederländern gewohnt ist. Die 7inch kommt mit schickem 80er Jahre Oldschool-Artwork und ist auf 300 Stück limitiert.

