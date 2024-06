KRANG – Listens to Krang once

Das österreichische Label SBÄM Records hat sich in den letzten Jahren bei einigen Leuten den Ruf erworben, so etwas wie die europäische Dependance von Fat Wreck Chords zu sein. Zwar ist das Label bemüht, verschiedene Spielarten innerhalb des Punkrocks abzudecken und vor allem auch lokalen Bands eine Plattform zu bieten, doch zugleich kristallisiert sich ein klarer musikalischer Schwerpunkt auf den typischen 90er Jahre Fat Wreck-Sound heraus, was sich auch in den (zum Teil Wieder-)Veröffentlichungen von BRACKET, DIESEL BOY, FRENZAL RHOMB, MAD CADDIES oder SNUFF widerspiegelt. Entsprechend erwartbar ist der Sound, der einen auf „Listens to Krang once“ erwartet. Klare Einflüsse von Bands wie NOFX, STRUNG OUT oder NO USE FOR A NAME prägen den Sound des Albums und überspielen geschickt, dass KRANG in Wirklichkeit gar nicht von der Westküste, sondern aus Osteuropa (genauer gesagt aus Tschechien) kommen. Das tut der Qualität der Songs natürlich keinen Abbruch, denn Stücke wie „Distance“ oder „Cocktail of freedom“ haben durchaus das Potenzial, bei Festivals wie dem Brackrock oder dem Punkrock Holiday für eine ausgelassene Stimmung zu sorgen. Keep the spirit alive!

