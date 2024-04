LES CALCATOGGIOS – Indestructible

LES CALCATOGGIOS kommen aus Berlin, die Gründungsmitglieder haben sich allerdings 1998 im Örtchen Calcatoggio kennen gelernt und machen seitdem Ska-Musik. Nicht nur aufgrund des zeitlichen Kontextes, sondern auch musikalisch lässt sich ihr Sound am ehesten dem Third Wave-Ska zuordnen: Flottes Tempo, poppige Melodien und gelegentliche Punkrock-Einflüsse erinnern an den großen Ska-Hype der Neunziger, und nicht zuletzt aufgrund des weiblichen Gesangs wecken Songs wie „Superficial“, „Little sick planet“ oder „Deal with it“ Erinnerungen an damalige kalifornische Szene-Größen wie die frühen NO DOUBT, SAVE FERRIS und die DANCE HALL CRASHERS. Zugleich finden sich auf „Indestructible“ jedoch auch Stücke, die dieses Schema verlassen, wie etwa das französischsprachige „La vie sans toi“, das melancholische „Strangers“ oder das unerwartete BEATSTEAKS-Cover „You walk“. Trotz ihrer 25jährigen Bandgeschichte versprühen LES CALCATOGGIOS einen Elan, als hätten sie sich gerade erst gegründet und liefern mit „Indestructible“ eine großartige Platte ab, die hier im Laufe des Sommers bestimmt noch das eine oder andere Mal den Weg auf den Plattenteller finden wird.

