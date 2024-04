NOT SCIENTISTS – Staring at the sun

Wer das dritte Album von NOT SCIENTISTS noch nicht kannte, dürfte sich bei der vergangenen Tour erst mal die Augen gerieben haben. Handelt es sich dabei wirklich um die Band, die auf den ersten beiden Alben noch so poppunkig daherkam? Na gut, eine gewisse Weiterentwicklung gab es bereits auch dort. Während das Debüt noch nach unbeschwertem US College Rock klang, wurden der Band aus Lyon auf dem folgenden „Golden staples“ Einflüsse von Bands wie THE THERMALS und EAGULLS nachgesagt. Also eine leichte Orientierung weg von BLINK-182 hin zum Indie-/Postpunk. Auf der neuen Platte schauen die Franzosen aber noch ein paar Jahre weiter zurück und orientieren sich recht eindeutig am New Wave-Sound von Bands wie THE CURE. Was sich aber wie ein roter Faden durch die gesamte bisherige Discographie zieht, ist ihr Gespür für eingängige Melodien. Wahrscheinlich resultiert das noch aus den Wurzeln der Vorgängerbands UNCOMMONMENFROMMARS und NO GUTS NO GLORY, denen es an Ohrwurmqualität auch nicht gerade gemangelt hat. Zugleich lässt dieses Loslösen vom College Rock die Band aber ein wenig gereift, ja, ein wenig erwachsener erscheinen. Das steht ihnen gut zu Gesicht und dürfte die alten Fans keineswegs vor den Kopf stoßen. Musikalisch sind NOT SCIENTISTS eh über jeden Zweifel erhaben – mein persönliches Lieblingsalbum der Franzosen!

