KOMPLIZEN DER SPIELREGELN – Workout

„Diese Überheblichkeit brauche ich, damit ich beim Kacken gut aussehe.“ Oha. Die KOMPLIZEN DER SPIELREGELN aus Köln verlangen dir eine ganze Menge ab. Textlich, musikalisch, als Gesamtkonstrukt. Und doch gelingt es ihnen, dich tief in ihren Bann zu ziehen. In einer Nische zwischen CLICKCLICKDECKER und PENDIKEL haben sie ihr Spinnennetz gesponnen und gespannt, um dich einzufangen, festzuhalten. Elektronische Töne, die auf obskure Texte treffen, kommen mit einer Wucht in deinen Kopf, dass dir keine Chance bleibt, auszuweichen oder schnell wieder herauszufinden. „Und im Gegenlicht erscheint unsere Brillanz.“ Oh, ja, das stimmt. Die KOMPLIZEN DER SPIELREGELN brillieren auf „Workout“ mit jedem Song, bohren Löcher in dein ach so festgezurrtes Musikgespür und bahnen sich wie Löwenzahn den Weg durch jede Mauer. Es gibt kein Entkommen vor den KOMPLIZEN DER SPIELREGELN. Nach Anhören dieses Albums wird man auch fragen: Wozu auch? Ist doch irgendwie schön hier. Schön verrückt, schön anders, schön elektronisch, schön komplett durchgeknallt. Und doch mit jeder Menge Aussage, wenn man sich die Mühe macht, hinter die Worte zu blicken und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ist sicherlich nicht immer leicht, aber es lohnt sich. „Ich bin aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen und wohin wir la la la la.“ In diesem Sinne: Hört da rein! Dringend!

Meine Bewertung