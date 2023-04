IZZY AND THE BLACK TREES – Revolution Comes in Waves

This is Polen, not L.A.! IZZY AND THE BLACK TREES kommen aus der polnischen Stadt Poznań, mischen aber mit Vorliebe die Berliner Musik-Szene auf. Ihr fuzzy Post-Punk mit politischem Sendungsbewusstsein ist dabei der nahezu perfekte Soundtrack zur Revolution.

Black Lives Matter, Einschränkung der Abtreibungsrechte in Polen, LGBTQ-Rechte: Die Liste der Themen, die auf „Revolution Comes in Waves“ verhandelt werden ist lang, international relevant und nicht gerade prädestiniert für Party-taugliche Gute-Laune Hits. Aber trotzdem (oder gerade deshalb?) sind die Songs allesamt mitreißend und tanzbar. Feministisch, avantgardistisch, und energiegeladen müssen sich IZZY & TBT nicht vor Genre-Größen wie IDLES verstecken, die in stilistisch ähnlichen Fahrwassern unterwegs sind. Ganz im Gegenteil: IZZYs Riot Grrrl Attitüde verleiht dem dem Album das gewissen Etwas.