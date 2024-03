ILLEGALE FARBEN – Monte Fiasko

Moment mal… Dies hier soll bereits das vierte Album von ILLEGALE FARBEN sein?! Tatsache! Nach dem selbstbetitelten Debüt-Werk (2016) und der „Grau“-LP (2017) ist vor drei Jahren scheinbar noch ein Album mit dem Titel „Unbedeutend ungenau“ erschienen, welches jedoch komplett an mir vorbeigegangen ist. Nun also „Monte Fiasko“, das zumindest erstmal optisch ein wenig Farbe in die bisher von Schwarz-Weiß-Ästhetik geprägte Bandhistorie bringt. Musikalisch setzen die Kölner hingegen auf Altbewährtes: Textlich sehr gut formulierter Postpunk, der seine Einflüsse wechselweise aus 80er Jahre Wave, Indie und den punkigen NDW-Vertretern speist. Mal treibend und tanzbar wie in „Etwas liegt in der Luft“ oder das im Refrain leicht kettcaresk anmutende „Immer nicht dabei“, dann wieder poppig-melancholisch wie in „Schrecken oder Plagen“. Eine kleine Überraschung für mich ist der Gastauftritt von BABOON SHOW-Sängerin Cecilia Baström in dem Song „Gefühle“, doch das Ergebnis kling ausgesprochen ausgereift. So wie auch der Rest des Albums, mit dem sich ILLEGALE FARBEN definitiv wieder zurück in meinen Fokus spielen. Wäre doch schade, wenn noch eine ihrer Veröffentlichungen unbemerkt an mir vorbeigeht…

