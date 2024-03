AD NAUSEAM – Hast Du noch Bock?

Schau mal einer an! AD NAUSEAM! Hätte nie gedacht, jemals wieder was Neues von der Band aus Bremen zu hören. Ihr erstes und bislang zugleich einziges Album „Dein letztes Geleit“ stammt aus dem Jahre 1997 und gehörte zu den ersten Punk-LPs, die ich mir jemals gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich damals auf sie aufmerksam geworden bin, vermute aber dass ich damals einen Beitrag auf irgendeinem Sampler gehört und die Platte daraufhin einfach auf gut Glück beim damaligen Mailorder meines Vertrauens mitbestellt habe. Zumindest war dies damals im Pre-Internet-Zeitalter mein typisches Prozedere… Bereut habe ich den Kauf jedenfalls bis heute nicht, im Gegenteil. Mit ihren hyperschnellen Stakkato-Riffs und prägnanten Melodien erinnerten sie mich an die legendären POPPERKLOPPER, nur eben mit weniger plakativen Texten.

Ganz so flott wie damals sind AD NAUSEAM heutzutage zwar nicht mehr unterwegs (Ausnahmen wie „Gegenwind“ bestätigen die Regel!), aber qualitativ muss sich das neue Werk vor seinem inzwischen etwas in die Jahre gekommenen Vorgänger keineswegs verstecken. Melodischer, eingängiger und sogar noch politischer als damals präsentiert sich „Hast Du noch Bock?“ als ausgezeichnetes Deutschpunk-Album, das in Zeiten von gesellschaftlichem Rechtsruck, durchgesickerten „Remigrations“-Phantasien und gezielten Desinformationskampagnen wichtiger denn je erscheint. Denn dunkle Zeiten benötigen gute Musik – das gilt heute ebenso wie 1992, als sich AD NAUSEAM zum ersten Mal gegründet haben. Danke für diese gelungene Platte!