GRAPE – Oldschool Punkrock

GRAPE sind offenbar bereits seit 20 Jahren am Start, aber mitbekommen habe ich von der Band aus Landshut bislang noch nichts. Wenn ich richtig recherchiert habe, handelt es sich bei „Oldschool Punkrock“ um das mittlerweile dritte Album der Band, und die neun darauf enthaltenen Stücke halten, was Titel und Artwork versprechen: Eine Reise zurück in die gute, alte Zeit, als vier Akkorde und die richtige Attitüde ausreichten, um eine gepflegte Punkrock-Party vom Zaun zu brechen. Mal wird munter drauf los geschrammelt, wie in „Song 41“ oder „Too fast“, an anderer Stelle fischen GRAPE eher in Midtempo-Gewässern und erinnern in diesen Momenten ein wenig an alte UK-Bands wie COCK SPARRER („What are you waiting for“, „Never listen to anyone“). In „120%“ wurden am Ende auch mal fröhliche BEACH BOYS-Chöre eingebaut, und für „On the road again“ wurde mit dem Münchener Punk-Songwriter HARRY GUMP ein auf Deutsch singender Sparringspartner ins Studio beordert. Alles in allem ein sehr kurzweiliges Album, mit dem GRAPE ihr Bandjubiläum hier zelebrieren. Auf dass noch das ein oder andere Jährchen dazu kommt.

