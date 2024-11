SOKO METTIGEL – Spiel mit der Angst

Die SOKO METTIGEL ermittelt wieder! Nach „Dienst nach Vorschrift“ ist „Spiel mit der Angst“ nun der zweite knifflige Fall des Hackfleisch affinen Ermittlerteams aus Hamburg, und die Herausforderungen sind nach wie vor komplex. So geht es in dieser Episode um nichts Geringeres als die gestohlene Zukunft und Hormonschlägereien, dazu kommt noch der ewige Kampf um eine Erhöhung des Personalbudgets, um mit Chuck Norris endlich einen schlagkräftigen neuen Kollegen in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen. Bis es soweit ist zieht die SOKO METTIGEL unermüdlich zu dritt von Tatort zu Tatort, bewaffnet mit (mindestens!) vier Akkorden und entwaffnendem norddeutschen Humor. Charakterlich definitiv näher an Schimanski als an Borowski. Wir sehen uns an der Frischfleischtheke!

Meine Bewertung