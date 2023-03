GRADE 2 – 18.03.2023 Classic Grand Lounge (Glasgow)

Wenn man als Punkrock affiner Mensch schon mal in der Arbeiter-Stadt Glasgow weilt, drängt sich der stilechte Besuch eines Oi!-Konzerts regelrecht auf. Zum Glück gastierten zufälliger Weise gerade GRADE 2 in der Stadt, um ihr neues, auf Hellcat Records erschienenes Album dem schottischen Publikum vorzustellen. Als wir im Classic Grand, einer altehrwürdigen Konzertlocation mitten im Stadtzentrum, ankamen, waren wir zunächst jedoch etwas irritiert, denn entgegen den uns vorliegenden Informationen fand die Show nicht im großen Saal, sondern in der ca. 250 Personen fassenden, angrenzenden Lounge statt. Während wir noch versuchten, uns mit dem vor Ort verkauften Jamaikanischen Dosenbier anzufreunden, eröffneten bereits GYP als erste von drei Bands den Abend. Vor allem was die Gitarrenarbeit betrifft hat mir die Band gut gefallen, während der Sänger größtenteils vor der niedrigen Bühne herumlief und sichtlich bemüht war, das zu diesem Zeitpunkt noch recht spärlich vorhandene Publikum aus der Reserve zu locken. Dieses taute jedoch erst bei den im Anschluss spielenden CLOBBER auf, die noch einmal eine Schippe drauflegten. Die Londoner lieferten ein heftiges Klangbrett in der Schnittstelle zwischen Streetpunk und Hardcore ab, das mitunter an Bands wie WARZONE erinnerte. Dazu ein ansagefreudiger Sänger mit reichlich Skinhead- und Working Class Attitüde und ersten Pogoversuche im Publikum. Den Großteil des Publikums zog es jedoch erst zum Headliner vor die Bühne. GRADE 2 starteten wenig überraschend mit dem Opener des neuen Albums „Judgement day“ und schoben im Laufe des Sets weiteres neues Material wie „Celine“, „Midnight ferry“ oder „Gaslight“ hinterher, während Songs wie „All I know“, „Forever“, „Don´t look back“ oder „Pubwatch“ den Backkatalog des Trios repräsentierten. Mir fiel vor allem auf, wie eingespielt die Bandmitglieder trotz ihres noch relativ jungen Alters wirken. Die beiden aufeinander abgestimmten Gesänge, die ständigen Positionswechsel auf der Bühne sowie die großartigen, RANCID-artigen Bassläufe unterstreichen, weshalb GRADE 2 derzeit zu Recht überall abgefeiert werden und lassen vermuten, dass sie möglicherweise bald zu den ganz Großen unter den britischen Streetpunk-Band gehören. Wir werden den Abend jedenfalls in guter Erinnerung behalten.