GENERATION BREAKDOWN – 25 years between abyss and underground

„25 years between abyss and underground“ lautet der Titel dieser Platte, und er deutet bereits an, dass es sich hier um ein Jubiläumsalbum handelt. Wobei GENERATION BREAKDOWN zumindest in den letzten Jahren nicht mehr allzu aktiv gewesen zu sein scheinen, denn wenn ich richtig recherchiert habe, stammt ihr letztes Release aus dem Jahr 2019. Einige ihrer alten Songs wie „Never enough“, „Highlight“ oder „S.O.S.“ haben die Dresdner auch mit auf den aktuellen Tonträger gepackt, während andere Stück wie „Anchor lost“ oder „Shades“ neu (oder zumindest bisher unveröffentlicht) zu sein scheinen. Vor allem einige ältere Tracks weisen eine deutliche Schweinerock-Note auf, aber auch 77er Punk und Hardrock finden sich – neben einem überraschenden DEPECHE MODE-Cover – im Erbgut von GENERATION BREAKDOWN wieder. Etwas moderner geht es hingegen in „Demon“ zur Sache, bei dem die Band Unterstützung von Rapper ONETEAK bekommt. Für meinen Geschmack hätten dem Album allerdings ein paar mehr PS unter der Haube ganz gut getan, denn obwohl 2-3 ziemlich gute Songs mit dabei sind, hat „25 years between abyss and underground“ in seiner Gesamtheit leider auch ein paar Längen.

