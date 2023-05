GAVIAL – Vor

Den Mitgliedern von GAVIAL (vormals TOURETTE BOYS) hat es deutlich der staubige, nach Teer und Benzin riechende Teil des amerikanischen Blues angetan, sie haben sich recht deutlich dem Desert Rock verschrieben. Und den praktizieren und zelebrieren sie in einer ausschweifenden Art, wie sie vielleicht tatsächlich nur das unberührte Land irgendwo zwischen Dresden und Berlin zulässt, wie schon die Presseinfo vermutet.

Songs von teils epischer Länge, selbstverständlich mit der zugehörigen Gitarrenfixierung und mächtig stampfenden Drums, schlängeln sich wie ein mutiger Fluss durch die ausgetrockneten Felder. GAVIAL erinnern hier ab und an an THE DOORS, wenn sie auch deren psychedelische und überragende Kraft nicht erreichen, so gelingt es ihnen dennoch, eine Stimmung zwischen Beschwingtheit und Düsternis zu erzeugen. Auf Dauer und mit fortschreitender Songzahl wird es dann doch ein wenig eintönig und manchmal auch vorhersehbar, was GAVIAL tun, was durchaus auch an den stets sich ähnlich durch die Songs kämpfenden Drums liegt, für mein Empfinden. Dennoch ist die Stimmung, die auf „Vor“ geschaffen wird, in der Lage, sich wie ein samtenes Tuch über die Hörenden zu legen und sie so sanft durch das Album zu tragen. Desert Rock aus Deutschland. Sachen gibt’s…

