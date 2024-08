GAS WASSER INDIEPOP – 15 Zoll Maul

Neulich einen ehemaligen Schüler getroffen. Obligatorische Frage: „Und, was machst du jetzt?“ „Hab gerade die Lehre für Gas, Wasser, Scheiße abgeschlossen.“ Daran musste ich als erstes denken, als ich den Bandnamen dieser Veröffentlichung las. Und auch die Kieler Formation GAS WASSER INDIEPOP bezieht sich durchaus auf diesen umgangssprachlichen Begriff. Sie besteht aus Mitgliedern von KEINE ZÄHNE IM MAUL ABER LA PALOMA PFEIFEN und DIE BULLEN und hat sich zusammengefunden, um mit Indiepop-Perlen die Welt zu erobern.

Die oftmals nicht einfachen, sich keinem konkreten Schema anpassenden Lyrics fallen mir zunächst ins Auge, sie machen durch eben diese Unklarheit noch einmal deutlich mehr auf sich aufmerksam. Es lohnt sich, ihnen zuzuhören, das sei hier klar als Tipp gesagt.

Neben den oben genannten Bands erinnert mich GAS WASSER INDIEPOP an sehr frühe Werke von BOSSE, als er noch wild war, EL.KE, den späten RIO REISER oder auch MUFF POTTER in etwas entspannter. Man merkt der Band durchaus an, dass ihre Mitglieder nicht erst seit gestern Musik machen, ebenso aber auch, dass die neue Zusammenstellung allen gut tut. Auch die durch die Lebenserfahrung einzubringenden Erinnerungen machen sich ganz hervorragend als Songgrundlage, wie etwa in „Autobiografie eines Heizlüfters“. GAS WASSER INDIEPOP begeistern insbesondere durch ihre Vielseitigkeit, die von getragenen Indienummern über angepunkte Rocksongs bis zu Minimalelektro reichen und so auch den Lyrics das jeweils richtige Gebäude bauen, in dem sie sich wohlfühlen können.

GAS WASSER INDIEPOP haben mit der Kollaboration eine richtige Entscheidung getroffen und es geschafft, von allem, was sie mitbringen, nur das Beste in diese Band einfließen zu lassen. Gelungen.

