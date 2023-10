FRAUPAUL – Was, wenn wir dann durchdrehen…?!

Zumindest in Hamburg kam man in den vergangenen 12 Monaten kaum an FRAUPAUL vorbei: Das Mädels-Trio beackerte nicht nur unermüdlich die kleinen und mittelgroßen Bühnen der Hansestadt, sondern war auch mit unzähligen Aufklebern und Plakaten im Stadtbild präsent. Nur eine Veröffentlichung ließ in all dieser Zeit auf sich warten, wenn man einmal von einer selbst gebrannten CDr ab, die die Band auf ihren Konzerten verkauft hat, absieht. Nun jedoch erscheint auf dem kleinen Label Dackelton Records endlich eine „offizielle“ EP und bringt den Sound von FRAUPAUL auch von der Bühne in die heimischen vier Wände. Fünf gut produzierte Rocksongs, die mich vor allem in ihren etwas punkigeren Momenten an eine deutsche Version der DONNAS denken lassen. Vor allem „Hinter den Gardinen“ hat es mir angetan, der Refrain erzeugt Gänsehaut. Was hingegen die Texte betrifft, hätte ich mir eine etwas breitere Themenpalette gewünscht, denn letztendlich geht es auf „Was, wenn wir dann durchdrehen….?!“ fast ausschließlich im Beziehungen und zwischenmenschliche Themen. Aber vielleicht trägt genau dieser Umstand auch mit zu der Aura bei, die FRAUPAUL ausmacht und dafür sorgt, dass das Trio zuletzt immer mehr Herzen erobert hat. Inzwischen übrigens auch weit über die Stadtgrenzen Hamburgs hinaus.

