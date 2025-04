FRAUPAUL – Hol mir die Sterne zurück

„Peters Witze sind so flach / doch sie helfen gegen den Krach“, singen FRAUPAUL in „Family Guy“ – und wie recht sie damit haben. Denn damit wird es wirklich immer für einen kurzen Moment besser.

FRAUPAUL sind bitte nicht mit FRAU PAULI zu verwechseln, wenn auch beide sich mit der aktuellen Weltlage, persönlichen Ups und Downs auseinandersetzen. FRAUPAUL tun dies mit punkgeschwängertem Indie, manchmal – nun ja, ziemlich oft – ohne Rücksicht auf Verluste.

Der erste Longplayer rüttelt – und er rüttelt wach. In den allermeisten Texten wirst auch du Teile von dir wiedererkennen, ganz egal, ob du bei Dating schon einmal in Stress geraten bist, ob du persönliche Rückschläge erlebt hast, in den Burn Out gestürzt bist oder dich die Situation der Welt einfach fertig macht, FRAUPAUL haben mit Sicherheit einen passenden Track für dich dabei auf „Hol mir die Sterne zurück“. Allerspätestens solltest du das beim letzten Song erkennen: „Du bist nicht allein!“ Und genau dieses Gefühl geben einem FRAUPAUL mit jeder Zeile. Selbst dann, wenn du dich nicht von dem Bildschirm deines Smartphones lösen kannst.

Elf Tracks haben es auf das Album geschafft und man hört ihnen an, dass es da bestimmt noch einige mehr im Hintergrund gibt, die darauf warten, dass FRAUPAUL ihr nächstes Album raushauen. Bis dahin bleibt uns aber neben Dingen wie „Schluss machen“ oder „Küssen“ die schöne Möglichkeit, uns „Hol mir die Sterne zurück“ intensiv anzuhören. Und dann bald sicherlich mitsingen zu können.

Meine Bewertung