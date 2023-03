EMILIE ZOE – Hello future me (The companion EP)

Mal ehrlich… was bleibt denn noch groß offen zu sagen über EMILIE ZOE? Nun hat sie nach „Hello future me“ noch schnell eine 5-Track-EP hinterher auf den Markt geworfen, einfach, weil auf dem Vinyl kein Platz mehr für diese Songs gewesen ist, sie aber nicht in der Versenkung verschwinden sollten. Und das war wohl entschieden. Denn alle fünf bieten eine andere Facette von EMILIE ZOE, sind mal zurückhaltend-zart, dann wieder wild-verstörend, immer aber mit dem Zentrum in der Stimme der Künstlerin. Und diese bleibt einfach faszinierend.

Die Dame aus Lausanne reißt uns mit, stellt uns in Sturm und Regen, um uns dann wieder ins Trockene und Heimelige zu holen, wo sich ihre Geschichten noch intensiver ausbreiten können.

„Hello future me – The Companion EP“ ist tatsächlich ein guter, ein treuer und ein ehrlicher Begleiter auf dem Weg durch das Leben und lässt es etwa durch die Scheiben eines Busses noch einmal anders erleben oder zumindest beurteilen. Diese EP lässt sich ganz hervorragend in Bewegung hören, ob diese nun in einem Fahrzeug oder auf den eigenen Beinen stattfindet. Gänzlich zur Ruhe kommt EMILIE ZOE nie. Und das ist auch verdammt gut so.

