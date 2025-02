DISGUSTING NEWS – Symptoms

Das Veröffentlichungsjahr 2025 geht direkt gut los! Zumindest, wenn man dem Hardcore-Punk zugeneigt ist. Mit „Symptoms“ legen DISGUSTING NEWS aus Bielefeld ihre zweite LP vor und vereinen hierauf so ziemlich alles, was ein gutes Album aus diesem Genre ausmacht: Eine druckvolle, aber keineswegs überstrapazierte Produktion, ein enormes Energielevel und trotz aller Härte eine große Fülle an guten Hooklines, die sich teilweise erst nach mehrmaligem Hören erschließen. 80ies Hardcore vermischt mit melodischen Elementen, dazu politische und sozialkritische Texte auf Deutsch und Englisch, die von der Sängerin wütend und kraftvoll in Szene gesetzt werden. Und by the way: Wie geil ist denn bitte dieses Gitarren-Lick in „Talk of deviation“?! Ich bin Fan.

