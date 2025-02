MENSCHABSTINENZ – Testosteron/off

Ohauaha… hier haben es wir mit der zweiten Veröffentlichung des Deutschpunk-Projektes MENSCHABSTINENZ zu tun. Hatte ich die Musik auf dem vorangegangene Mini-Album „Woke/Life Balance“ noch mit den Worten „Progessive Oi!“ umschrieben, reicht diese Kategorisierung im Fall von „Testosteron/off“ wohl nicht mehr aus, denn zu unterschiedlich sind die 12 hier vertretenen Stücke. Dies zeigt sich bereits in der umfangreichen Gästeliste, die Mitglieder zahlreicher mehr oder weniger prominenter Bands wie DEINE NACHBARN, RAWSIDE, MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN, THE BUSTERS, 100 KILO HERZ oder REIS AGAINST THE SPÜLMASCHINE umfasst, welche den Stücken dann auch musikalisch deutlich ihren jeweils eigenen Stempel aufdrücken. Das Ergebnis ist eine wilde Achterbahnfahrt von Hardcore-Punk über Folk, Ska oder Liedermachermusik bis hin zum 80er Jahre Deutschpop („Für dich, Deutschland“). Selbst ein HELENE FISCHER-Cover samt SLIME-Anspielung wird diskret mit eingeflochten und reiht sich perfekt in das Album ein. Und mit dem von TYNA und ex-Terrorgruppler MC Motherfucker unterstützten „Wenn ich wüsste“ ist MENSCHABSTINENZ sogar ein kleiner Hit gelungen. Ihr merkt schon: „Testosteron/off“ ist vielseitig, provokativ und schwer in Worte zu fassen. Humor und eine klare Haltung zu gewissen politischen Themen ist hier kein Widerspruch, sondern ergänzt sich auf eine sonderbare Weise, wie man es in ähnlicher Form höchstens von Bands wie SOKO LINX kennt. Also lasst euch von dem bewusst grenzwertigen Artwork nicht abschrecken und hört mal rein.

