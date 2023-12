DIE ERWINS – Endlich Punkrock!

Mit ihrem Album „Vergiss die Welt“ haben mir DIE ERWINS vor zwei Jahren schon einmal das eine oder andere Lächeln ins Gesicht gezaubert. Im Grunde hat die Band auf ihrem Debüt genau das fortgeführt, was Sänger Michel in den Neunzigern mit seiner alten Band DAS UNTERGANGSKOMMANDO begonnen hatte, nämlich ziemlich eingängigen Punkrock zu spielen, der trotz seines hohen Gute-Laune-Faktors auch immer mal wieder politische und soziale Missstände anspricht. Das Nachfolgerwerk versprach demzufolge eigentlich keine großen Überraschungen, und doch unterscheidet sich „Endlich Punkrock!“ klanglich zumindest ein bisschen von seinem Vorgänger. Die Produktion wirkt auf mich etwas unaufgeräumter und dadurch weniger poppig, was den zuvor noch treffenden TOTEN HOSEN-Vergleich zumindest ein wenig entkräftet. Ungeachtet dessen beinhaltet auch dieses Album wieder eine ganze Reihe großartiger Ohrwürmer, vor allem die Stücke „Ich bleib hier stehen“, „Kaltes Herz“, „Sommer ´92“ sowie „Was Neues“ haben es mir angetan. Übrigens: In physischer Form erscheint „Endlich Punkrock!“ lediglich als CD in einer Mini-Auflage von gerade einmal 100 Exemplaren, also sichert euch schnell euer Exemplar bevor ihr irgendwelche doofen Streamingdienste konsultieren müsst.

