DIE AUSREDEN – Menschen

DIE AUSREDEN gehören zu jenen Bands, die sich während der Ausläufer der Corona-Pandemie gegründet haben. Nach einer ersten, im Jahr 2023 erschienenen EP steht nun ihr erstes Album in den Startlöchern. Beim Opener „Rettungsaktion“ hatte ich mich mental bereits auf eine typische Schrammel-Deutschpunk-Platte eingestellt, doch im weiteren Verlauf der LP zeigen die Berliner*innen, dass wesentlich mehr in Ihnen steckt. Vielmehr erinnert mich ein Stück wie „Irgendwas mit ohne Menschen“ an die guten, alten TERRORGRUPPE. Andere Songs wie „Defund the Lieferdienst“, „V wie Vineta“ oder „Ringbahn“ entfachen nach mehrmaligem Hören, nicht zuletzt aufgrund der immer mal wieder durchschimmernden Power-Pop Einflüsse, regelrechtes Ohrwurmpotential. Richtig gut kommt auch das Zusammenspiel aus einer männlichen und zwei weiblichen Stimmen. DIE AUSREDEN schaffen mit „Menschen“ einen guten Spagat zwischen Eingängigkeit und schnoddriger Underground-Attitüde. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen – zum Beispiel bei der nächsten Fahrt mit der Ringbahn.

